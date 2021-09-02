Muratpaşa'dan Tunceli'de yangınla mücadeleye destek

Muratpaşa Belediyesi, orman yangınlarının devam ettiği Tunceli'ye içinde kazma, kürek ve yangın tüpünün yanı sıra temel ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım kamyonunu gönderdi. Kamyonun hareketinden önce hazırlıkları denetleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bütün Tuncelili vatandaşlarımıza, kurumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda da etkili olan ve Orman Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı açıklamayla Nazımiye ve Pülümür'de devam ettiği bildirdiği orman yangınlarında kullanılmak üzere bölgeye yandım kamyonu gönderdi.

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan hareketinden önce hazırlıkları denetleyen Başkan Uysal, Antalya'nın Temmuz sonunda başlayan ve ancak 10'uncu günde kontrol altına alının orman yangını felaketini yaşadığını söyledi. Türkiye'nin yaşadığı en büyük yangın felaketinde gerek söndürme çalışmalarında gerek sonrasında haftalarca sahada olduklarını dile getiren Başkan Uysal, “Her türlü olanağımızla komşularımızın, hemşerilerimizin yanında olduk” dedi.

Hali hazırda Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya'da etkili olan yangında evi, ahırı, kullandığı deposu kullanılamaz duruma gelen bin 332 aileye nakdi destek çalışması yürüttüklerini aktaran Başkan Uysal, “Bu arada Tunceli'de haftalar önce başlayan bir yangın maalesef kontrol altına alınabilmiş değil. Bölgeyle temas kurduk. İhtiyaçlarını sorduk. Dediler ki ‘Burada iş gücü eksiği yok. Ama malzeme, yangın tüpü, kazma, kürek, çadır eksiği var.' Biz de Tunceli orman yangınında kullanılmak üzere bir kamyon malzemeyi hazırladık ve şu saat itibariyle Tunceli'ye gönderiyoruz. Bütün Tuncelili vatandaşlarımıza, kurumlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan Tunceli'ye hareket eden yardım kamyonunda 90 adet kazma, kürek ve tırmık, 30 yangın söndürme tüpü, yanmaz eldiven ve maskenin yanı sıra ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi, battaniye ve nevresim ve bol miktarda su yer alıyor.