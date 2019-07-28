Muratpaşa'dan uzman kasaplık kursu

Muratpaşa Belediyesi, Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte belediyenin kurban kesim yerlerinde görev alacak personele yönelik olarak uygulamalı Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu düzenledi.

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Muratpaşa Belediyesi bu yıl 6 noktada kurban kesim yeri oluşturacak. Ücretsiz kurban kesimi yapılacak olan Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ve Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak'ta görev alacak olan personel ve yardımcı personel de Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlenen Kurban Kesim Elemanı ve Hijyen Eğitimi Kursu'na katıldı.

Kurban kesimlerinin daha sağlıklı ve düzenli yapılabilmesi için düzenlenen kurs 2 gün devam ederken, kursun ilk gününde Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda iş ve işçi sağlığı eğitimiyle başladı. Kurban kesiminin dini yönü, hijyen ve bulaşıcı hastalıklar konusunda da bilgilendirildi. Teorik derslerin ardından kursun ikinci gününde Muratpaşa Belediyesi aşevinde kurban kesimi öncesi muayene, kesim işlemi, şişirme gibi kesim tekniklerinin yanı sıra deri muhafazası, çevre sağlığı ve atıkların uzaklaştırılması gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.