Muratpaşa'dan ‘Yeni Yıl Çarşısı'

Yeni yıl için geri sayı başlarken Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da 2019 heyecanı Muratpaşa'da yaşanıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda kurduğu ‘Yeni Yıl Çarşısı' binlerce vatandaşın uğrak noktası oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 2018'in son gününe kadar açık kalacak ‘Yeni Yıl Çarşısı' Muratpaşa Kent Meydanı'nda açıldı. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın konseriyle kapılarını açan ve hediyelik eşyalardan şarküteriye adeta açık hava alışveriş merkezini andıran Yeni Yıl Çarşısı, Antalya'da daha ilk günden genciyle yaşlısıyla, yerlisiyle yabancısıyla binlerce kişinin 2019 heyecanını yaşadığı yer haline geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Yeni Yıl Çarşısı'nı 2'nci gününde ziyaret etti. Muratpaşa Kent Meydanı'nda Antalya esnafının kurduğu 50 standı tek tek gezip ‘Hayırlı işler' dileğinde bulunan Başkan Uysal, vatandaşlarla da sohbet etti. Antalya'nın her yerinden Yeni Yıl Çarşısı'na gelen vatandaşlar, Başkan Uysal'a, sevgi gösterilerinde bulundu. Meydanı dolduran kent sakinlerinin yeni yılını kutlayan Başkan Uysal, 2019'un çok daha güzel bir yıl olacağını söyledi.

Başkan Uysal, Antalya'nın dünya turizm pazarının en önemli destinasyonu olmasına rağmen turizmin belli mevsim aralığına ve deniz-kum-güneş üçlüsüne sıkışmış durumda olduğunu söyledi. Yeni yıl kutlamalarının bu durumu aşmada önemli bir hareketlenme sağlayabileceğini belirten Başkan Uysal, “Ama bütün bir kent olarak buna hazırlanmamız gerekiyor. Muratpaşa olarak son birkaç yıllıdır kent ışıklandırması çalışmalarıyla bu alanda adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu yıl da Yeni Yıl Çarşısı adıyla bir oluşuma gittik. Özellikle Avrupa ülkelerinde sadece yeni yıl çarşıları sayesinde turist çeken şehirler var. Bunu bir ilk adım olarak görmek gerekiyor” diye konuştu.