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Muratpaşalı bayan hentbolculardan üst üste 9. galibiyet

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, deplasmanda Osmangazi Belediyespor’u 29-41 yenerek Süper Lig’de üst üste 9’uncu galibiyetini aldı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, deplasmanda Osmangazi Belediyespor'u 29-41 yenerek Süper Lig'de üst üste 9'uncu galibiyetini aldı.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 18'inci hafta maçında deplasmanda Osmangazi Belediyespor'la karşılaştı. Alpaslan Korkmaz ve Bilal Karaman hakem ikilisinin yönettiği maçta ilk yarı Paşanın Meleklerinin 14-19 üstünlüğünce geçildi. Maçın 2'nci yarısına fırtına gibi başlayan Muratpaşa Belediyespor, Valeriia Baranik ve Yasemin Şahin'in etkili oyunuyla farkı arttırmayı başardı. Baranik ve Şahin 7'şer golle takımın en skorer oyuncuları olurken kaptan Yeliz Özel de 6 gol attı. Paşanın Melekleri bu galibiyetin ardından ligde puanını 26'ya yükselterek 2' nci sarada yerini korudu.

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