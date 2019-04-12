Muratpaşalı kadınlar, spor yaparak Çevre Festivali'ne davet etti

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenleyeceği Çevre Festivali 19 Nisan Cuma günü başlıyor. “Dünyaya nefes olalım” sloganıyla 3 gün boyunca devam edecek festival için Muratpaşa'da kadınlar Konyaaltı sahilinden Ziya Gökalp Kent Parkı'na değişik noktalarda sabah sporu ve yoga yapıp Antalyalıları Çevre Festivali'ne davet etti.

‘Doğaya, çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya aklımızı ve kalbimizi açıyoruz' diyerek geçen yıl yolculuğuna başlayan Muratpaşa Belediyesi Çevre Festivali'nin ikincisi start alıyor. 19 – 21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festival, “Dünyaya nefes olalım” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Festivalde, bu yıl, falezler temizlenecek, Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz temizliği yapılacak, sergiler, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Festival kapsamında ayrıca; kitap stantları kurulacak, yerel tohum dağıtımıyla örnek ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta gerçekleştirdiği sabah sporunda biraraya gelen kadınların kurduğu Çılgın Nar Taneleri Grubu, Antalyalıları festivali davet etmek için farklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Çılgın Nar Taneleri, Bayındır Park'tan Konyaaltı sahiline yürüyüş yaptı ve sabah sporunu bu kez sahilde gerçekleştirdi. Çılgın Nar Taneleri; sabah sporunu Konyaaltı sahilinde, çakıl taşları ile yaptı. Çılgın Nar Taneleri; yürüyüş sırasında ve sahilde temizlik de yaptı.

Bir başka etkinlik ise Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Muratpaşa Belediyesi'nin Ziya Gökalp Kent Parkı'nda gerçekleştirildi. Burada da çoğunluğu kadınlardan oluşan bir grup yoga yaptı. Falez bandından sabah yürüyüşüne çıkan bir çok mahalle sakini de yogaya katıldı.