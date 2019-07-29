Muratpaşalı öğrenciler Anıtkabir'de

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek ve Memurevleri mahalleriyle birlikte Zeytinköy bölgesinde bulunan destek eğitim kurs merkezleri, okullarını tatile gerdiği yaz aylarında da etkinliklerini sürdürüyor. Bu yıl LGS'ye giren 77 öğrencisinden 76'sını tercih ettiği liseye yerleştirme başarısıyla yüzde 98.7'lik başarı oranına ulaşan kurs merkezleri, sınav heyecanın sona ermesiyle birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerinin sosyo-kültürel gelişimini destekleyici programlara başladı.

Bu kapsamda başta merkezlerden öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerin başkent Ankara gezisi, Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Aslanlı Yol'dan yürüyüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk mozolesini ziyaret eden öğrenciler, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Muharebeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarını çarpıcı bir biçimde sunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezdi. Öğrenciler, Anıtkabir'in ardından Ulus'a geçerek ilk meclis binasıyla birlikte Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezdi.

"Kültürel etkinliklerin önemi"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eğitim alanında fırsat eşitsizliğine karşı, belediye olarak her aşamada etkin olmaya özen gösterdiklerini belirtti. Başkan Uysal, “Sosyal kreşlerimiz, destek eğitim merkezlerimiz, MURGEM, ODTÜ Gençlik Parkı ve kız öğrenci yurdumuzla, eğitimin her alanında olmaya çalışıyoruz. Eğitim desteğinin yanı sıra çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak kültürel etkinlikler de gerçekleştiriyoruz” dedi.