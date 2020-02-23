Muratpaşalılar dijital sandık başında

Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'nde, Muratpaşa sakinleri, Komşu Meclisi'nin 10 milyon liralık bütçenin nasıl kullanılacağını belirlemek için oy vermeye başladı. Oylama, uygulamanın internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği tanıtımla çevrimiçi olan Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'nde ilk oylama da başladı.

Muratpaşa'da ikamet eden 13 yaş üstü herkesin katılabileceği oylama için ilçe sakinleri uygulamanın internet sitesi üzerinden kayıt olmaları gerekiyor. T.C. kimlik numarasıyla kayıt yapılan uygulama, öncelikli olarak Adresi Dayalı Nüfusu Kayıt Sistemi verilerini tarayıp ikamet doğrulaması yapıyor. Ardından kullanıcının girdiği cep telefonu numarasına gönderilen kısa mesajla güvenlik kontrolü sürecini tamamlayan sistemde, elektronik posta adresinin de girilmesiyle kayıt tamamlanıyor.

Kayıt işleminin ardından elektronik posta adresi ve kullanıcının belirlediği şifreyle giriş işlemi yapılıyor ve Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi kapılarını açıyor. Bu andan sonra artık sistemde olan kullanıcıyı Komşu Meclisi'nin ilk oylaması karşılıyor. Muratpaşa Belediyesi, Komşu Meclisi'nin ilk oylamasında bu yıl için belirlenen 10 milyon liralık bütçenin nasıl kullanılacağını komşularına soruyor.

Oylamada asfalt ve kaldırım çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal hizmet çalışmaları, temizlik hizmetleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, spor faaliyetleri, çevre ve yenilenebilir enerji çalışmaları olmak üzere 8 başlık yer alıyor. Uygulamaya girerek Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi'nin parçası olan Muratpaşa sakinleri, bu 8 başlıktan 2 tanesini işaretleyebiliyor. Oylama tamamlandığında Komşu Meclisi'nin 10 milyon liralık bütçesi, her başlığın aldığı oy oranı doğrultusunda dağıtılacak.