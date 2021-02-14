Muratpaşa'nın 6'ıncı kreş inşaatı sürüyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Şirinyalı Mahallesi'nde temelini attığı 6'ncı kreşinin inşaatı hızla yükseliyor. Yeni eğitim yılında açılması planlanan kreş, 3 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak.

Antalya'da kreşleri, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik destek eğitim kurs merkezleri, gençleri üniversite sınavına hatırlayan kurumları, meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarıyla eğitim alanında önemli yatırımları bulunan Muratpaşa Belediyesi, 6'ncı kreşinin inşaatına Şirinyalı Mahallesi'nde devam ediyor.

Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Ermenek Mahallesi'ndeki yeni yerine taşınmasının ardından Şirinyalı Mahallesi'nde boşalttığı yerde başlayan inşaat çalışmalarında bina şekillenmeye başladı. Temelini Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'la attığı kreş, Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Ermenek ve Bayındır-Soğuksu mahallelerinin ardından belediyenin 6'ncı kreşi olacak. Tek katta bin 785 metrekare olacak kreş binasında idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane yer alacak. Kreş, aynı zamanda, çocuklarının günün önemli bir bölümünü bahçede, birbirinden farklı etkinliklerle geçirmelerini sağlayacak 3 bin metrekarelik yeşil alana da sahip olacak.