Muratpaşa'nın bütçesine yüzde 89.7'lik destek

Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu üzerinden oylamaya açılan Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 1 milyar 380 milyonluk 2023 bütçesi yüzde 89.68 oranında evet oyu aldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin 3'üncü kez gerçekleştirdiği katılımcı bütçe çalışmasının internet teknolojilerini sunduğu imkanlarla doğrudan demokrasi denemesi olduğunu söyledi. İlk katılımcı bütçe çalışmasını 2021 yılı için yaptıklarını belirten Uysal, o yıl 435 milyon olan bütçenin yüzde 82.68 oranında kabul oyu aldığını söyledi. 586 milyon 600 bin liralık 2022 bütçesinin de yüzde 82.78'lik kabul oyu aldığını kaydeden Başkan Uysal, 1 milyar 380 milyonluk 2023 bütçesinin ise yüzde 89.68 oranında destek bulduğunu aktardı.

İnternet üzerinden bir hafta boyunca ilçe sakinlerini yuna sunulan 2023 bütçesi, yedi başlıkta sınıflandırıldı. Buna göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri müdürlüklerini kapsayan ‘Temel Yatırım ve Üretim Hizmetleri' için 602 milyon 460 bin liralık bütçe ayrıldı. Bütçenin bir diğer başlığını ise gelir eşitsizliğiyle mücadele oluşturdu. Bu başlığa ayrılan bütçe 140 milyon 899 bin lira oldu.

Bütçenin ‘Toplum Sağlığı ve Çevre Hizmetleri' başlığında ise 60 milyon 829 bin lira ödenek yer aldı. ‘Kent Tanıtımı, Toplumsal Birliktelik, Kültür, Sanat ve Festivaller' başlığında ise bütçe 33 milyon 981 bin lira olarak belirlendi. Bütçenin bir diğer başlığı Halkla İlişkiler ve Komşuluk Hizmetlerine 102 milyon 965 bin lira bütçe ayrılırken ‘Kent Estetiği, Tasarım ve Dönüşüm Hizmetleri içinse 66 milyon 501 bin liralık bütçe belirlendi. Muratpaşa'da diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri içinse 372 milyon 355 bin liralık bütçe öngörüldü.