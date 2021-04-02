Muratpaşa'nın faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi

Muratpaşa Belediyesi'nin 2020 yılı faaliyet raporu oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede meclis üyelerine “Hepinizin çok katkıları oldu” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı belediye hizmet binasında gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan mecliste, siyasi parti grupları adına yapılan açıklamaların ardından gündem görüşmelerine geçildi.

Faaliyet raporu görüşmelerinde Başkan Uysal, meclis başkanlığını başkanvekili Hüseyin Sarı'ya bıraktı. Başkan Uysal, belediyenin 2020 yılı faaliyet raporu üzerine siyasi parti gruplarının değerlendirmelerini seyirci sıralarından takip etti.

Başkanvekili Sarı'nın raporu sunmasının ardından CHP grup sözcüsü Canan Keleş, “Hepimizin için zor ve ağır bir yıl geçirdik. Bu felaketlerle dolu yılda Ümit Uysal başkanımız önderliğinde Muratpaşa Belediyemizin birçok ilke ve yeniliğe imza attığı yıl olması onur ve kıvanç verilesi olmuştur” diye konuştu. AK Parti adına Özlem Gözaçan Biçer, “Başkanımız nezdinde çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi. İYİ Parti sözcüsü Leyla Oruç, “Tüm özverili çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler dolayısıyla başta başkanımızı ve tüm ekibi kutluyorum” şeklinde raporu değerlendirirken MHP adına Ejder Karagöz, “Başta başkanımız Ümit Uysal olmak tüm belediye kadrolarını canı gönülden tebrik ediyoruz” dedi.Başkan Uysal, faaliyet raporunun oybirliğiyle kabulünün ardından yaptığı değerlendirmede “Hepinizin çok katkıları oldu” dedi.

Seçimler yapıldı

Mecliste ayrıca divan katip üyeliği, meclis başkanvekiliği, meclis ihtisas komisyonları ve Muratpaşa Belediyesi'nin üyesi olduğu Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği'ne üye seçimleri yapıldı. Oylamada, CHP'li üyeler Nuran Uğur, Murat Öztinar divan katip üyeliğine, Hüseyin Sarı ve Murat Şimşek meclis başkanvekilliğine seçildi.