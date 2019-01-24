Muratpaşa'nın halk çamaşırhaneleri büyük ilgi görüyor

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın soyo-kültürel imkanları en kısıtlı mahallerinden Zeytinköy ve üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Meltem Mahalleleri'nin yanı sıra Kızıltoprak Sosyal Yardım Merkezi içinde bulunan Halk Çamaşırhanelerinden yaklaşık 5 yılda 9 bin 742 kişi yararlandı. Çamaşırhanelerde 21 bin 881 yıkıma yapılırken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Halk çamaşırhaneleri toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışmadır. Toplumdan, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktan yana yapılan bir tercihin ürünüdür” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanları en kısıtlı mahallelerinden Zeytinköy'de bulunan çamaşırhanesi Zeytinköy Eğitim Destek Kursu binasının içinde yer alıyor. Ayrı bir girişi bulunan çamaşırhanenin çalışanları da mahallede yaşayan kişilerden seçildi. Zeytinköy Halk Çamaşırhanesi, sadece kendi mahallesine değil Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli ve Doğuyaka gibi çevre mahallere de hizmet veriyor. Çamaşırhanenin kapıları başka ilçelerden gelenlere de açık.

İhtiyaç sahipleri geliyor

Ev tipi çamaşır makinelerinin bulunduğu halk çamaşırhanesini 4 yıldır kullandığını belirten Ergül Yağlı, haftada en az 2 gün evde kirli ne varsa toplayıp buraya geldiğini söyledi. Kızılarık Mahallesi'nde oturan Yağlı, “Buraya hep fakirler, muhtaçlar geliyor. Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim” dedi. Zeytinköy ya da resmi adıyla Yeşildere Mahallesi sakinlerinden Gülşen Akyıldız da evde biriken çamaşırları için sürekli halk çamaşırhanesine gelenler arasında yer alıyor. Maddi durumunun çok düşük olduğunu ifade eden Akyıldız, “Böyle bir hizmet mahallemize geldiği için Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Meltem halk çamaşırhanesi

Muratpaşa Belediyesi'nin halk çamaşırhanesinin bulunduğu bir diğer mahalle ise Meltem. Akdeniz Üniversitesi'nin hemen karşısında yer alan mahallede çok sayıda üniversitesi öğrencileri oturuyor. Mahallede, kentin en büyük sağlık kurumlarından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor. 9 çamaşır makinesi ve 2 de kurutma makinesi yer aldığı çamaşırhanede ütü imkanını da bulunuyor. Meltem Halk Çamaşırhanesinde ayrıca küçük bir kitaplık dahi yer alıyor.

Çamaşırhane çalışanı Fatma Akkgül, buradan başta üniversite öğrencileri olmak üzere, hasta refakatçileri, evsizler ya da bir iş görüşmesi için şehir dışından Antalya'ya gelmiş kişilerin yararlandığını söyledi. Akgül, “Öğrencilerimizin evlerinde çamaşır makinesi var ama deterjana verecek paraları olmayabiliyor, buraya geliyorlar. Maddi durumu yerinde ama makinesi bozulduğu için tamir edilene ve ya yenisini alana kadar burayı kullanan çok sayıda ev kadını da oluyor. Burası günlük 10 – 15 kişinin gelip çamaşırlarını yıkayıp, kuruttuğu bir yer. Söylendiği zaman basit gelebiliyor ama ‘Hayat kurtarıyor' diyebiliriz” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, halk çamaşırhanelerinin 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, yerelleştirilmesi açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 başlıkta toplandığını belirten Başkan Uysal, yoksulluk ve açıkla mücadele gibi başlıklarının yanı sıra sağlıklı bireyler, temiz ve sıhhi koşullar ve eşitsizliklerin azaltılması gibi halk çamaşırhaneleri projesiyle doğrudan ilişkili konu başlıkları da bulunduğunu söyledi. Bu bağlamda Muratpaşa Belediyesi Halk Çamaşırhaneleri Projesi'nin, Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği tarafından ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinde İyi Örnekler' kitabında da girdiğini belirten Başkan Uysal, “Halk çamaşırhaneleri toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışmadır. Toplumdan yana, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktan yana yapılan bir tercihin sonucudur. Belediyeciliğin büyük, gösterişli binalar yapmaktan ibaret olmadığının ispatıdır. Halk çamaşırhanelerimizi, 2018 sonu itibariyle 9 bin 742 komşumuz kullanmış. Toplam yapılan yıkama sayısı ise 21 bin 881” diye konuştu.