Muratpaşa'nın iftar sofrası Kırcami'de

Bu kez Tarım ve Yeşilova mahalleri için düzenlenen iftar programına yaklaşık bin kişi katıldı.

Ramazan'ın ilk gününden itibaren Bayındır, Soğuksu, Meltem, Dutlubahçe, Yenigün, Gebizli, Sedir mahallerinde kurulan iftar sofrası bu kez de Kırcami bölgesinin iki önemli yerleşim yeri Tarım ve Yeşilova için kuruldu. Muratpaşa Belediyesi'nin bölgede bulunan Fen İşleri Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen iftara yaklaşık bin kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı'yla birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in katıldığı iftarda, oruçlar dualar eşliğinde açıldı. İftarın ardından kısa bir konuşmasa yapan Sarı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın şehir dışında bulunması dolayısıyla çok istemişine rağmen iftar programında yer alamadığını söyledi. Sarı, Başkan Uysal'ın tüm mahalle sakinlerinin Ramazan ayının hayırlı olması dileğini iletti.