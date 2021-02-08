İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muratpaşa'nın Kadın Hentbol Takımı Eskişehir'den galibiyetle ayrıldı

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Eskişehir deplasmanından 40-35’lik galibiyetle ayrıldı.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Eskişehir deplasmanından 40-35'lik galibiyetle ayrıldı. Yeni transfer Olga Laiuk'un da forma giydiği maçta Edanur Kılıç attığı 9 golle maçın yıldızı oldu.



Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi'yle karşılaştı. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 18-16 Muratpaşa'nınüstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Muratpaşa, karşılaşmadan 40-35 galip ayrıldı. Yeni transfer Olga Laiuk karşılaşmayı 3 golle tamamlarken Edanur Kılıç attığı 9 golle maçın yıldızı oldu. Kılıç'ı, 8 golle Dönegül Bozdoğan takip etti. Muratpaşa Kadın Hentbol Takımı, bu galibiyetin ardından ligde puanını 14'e yükselterek 5'inci sıradaki yerini korudu. Muratpaşa Belediyespor, ligin 14'üncü hafta maçında 13 Şubat Cumartesi günü kendi evinde Yenimahalle Belediyesi'ni misafir edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.