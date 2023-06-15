Muratpaşa'nın Mavi Bayraklı plajları Al Jazeera'de

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Katar merkezli uluslararası haber kuruluşu Al Jazeera'ya Mavi Bayraklı plajlarla ilgili verdiği röportajda, sürdürülebilir kıyı yönetim için denize kıyısı olan bir ülkenin çalışmasının yeterli olmadığını, kıyı uzantıları olan komşu ülkeler arasında işbirliği gerektirdiğine dikkat çekti.

Başkan Uysal, aljazeera.net'ten Taha Al-Ani'ye verdiği röportajda bu yıl Mavi Bayrak ödülünde dünya 3'üncüsü olan Türkiye'nin 231 plajıyla uzak ara lideri olan Antalya'nın elde ettiği başarıyı değerlendirdi.

Antalya'nın doğa harikası falez sahil bandında Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu olmak üzere 5 Mavi Bayrağa sahip belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Uysal, ancak bu başarının sürdürülebilirliği için iklim kriziyle acil mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve insanlığın geleceği için hızlı hareket edilmesi gerektiğine ve uygulanabilir projelere ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Sürdürülebilir kıyı yönetimi için denize kıyısı olan bir ülkenin çalışmasının yeterli olmadığını, kıyı uzantıları olan komşu ülkeler arasında işbirliği yapılmalıdır” diye konuştu.

Başkan Uysal, Mavi Bayrak programının deniz suyunun temizliğinden hassas doğa alanlarının korunmasına, atıkların ayrıştırılmasından cankurtaran, ilkyardım imkanların sağlanmasına kadar birçok alanı kapsayan bütünleşik bir program olduğuna dikkat çekti. Tüm bunların Mavi Bayraklı plajları birer turistik cazibe noktasına dönüştürdüğünü de aktaran Uysal, “Cazibe noktası haline gelmesi olumlu olduğu kadar atık yönetimi ve kontrolüyle zorlukları beraberinde getiriyor. Sıkı çevre düzenlemeleri, şuurlandırma kampanyaları, sahil temizleme kampanyaları ve atık geri dönüşümü dahil olmak üzere hükümet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışma alanlarını geliştirmelidir” şeklinde konuştu.