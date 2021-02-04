Muratpaşa'nın parklara, sokaklara diktiği turunçlardan 20 farklı ürün çıktı

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin kentin parklarına, sokaklarına diktiği turunçlardan Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi sabundan sirkeye, reçelden lokuma 20 farklı çeşit ürün elde etti. Belediyenin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde çalışmalara devam eden kadınları ziyaret eden Başkan Ümit Uysal, “Bu fidanları dikenken hayalimiz tam da buydu. Siz bunu üretime dönüştürdünüz. Muhteşem bir şey” dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 5 yıl önce, Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alanda fidanlık kurarak turunç fidanı üretimine başladı. En iyi tohumuna ulaşmak için Antalya bölgesinde tarama çalışması gerçekleştirildi, en sağlıklı turunç meyvelerinden tohumlar alındı. Bu tohumlardan 2015'te ilk fidanlar üretildi. Belediyenin yetiştirdiği fidanlar, parklara, sokaklara, kaldırımlarda uygun yerlere dikilmeye başlanırken ilçede bugüne kadar 21 bin 34 turunç dikildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin diktiği fidanlar, bu yıl meyve vermeye, yeşil yaprakların arasından gündoğumu rengiyle turunçlar parlamaya başladı. Bir yanda ilçe sakinleri Akdeniz'in geleneksel lezzetlerinden turunç reçeli yapmak için meyveleri toplarken diğer yandan Antalya Kadın Girişim Kooperatifi de belediyenin destekleriyle turunçtan farklı ürünler elde etmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi'nin Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, acımsı tadı nedeniyle çiğ olarak tüketilmeyen turuncun kabuğundan posasına, her yerini değerlendirdi. Birçok yöntem kullanarak reçelden turunç ekşisine ve sirkeye, lokumdan şekerlemeye, kolonyadan sabuna birçok ürün ortaya çıkartıldı. Kooperatif Başkanı Keziban Kaya, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kooperatif için turunçları toplattığını belirterek, yaptıkları çalışmalar sonucunda 20 farklı ürün elde ettiklerini söyledi.

Başkan Uysal da oldukça zahmetli olan turunç reçelini yapmak için Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde çalışmalarına devam eden kadınları ziyaret etti. Önce, sadece turunçtan hazırlanan masada ürünler hakkında bilgi alan Başkan Uysal, ardından mutfağa geçti. Muratpaşa'da son 5 yıl içinde 21 bin turunç fidanı diktiklerini belirten Başkan Ümit Uysal, “Muratpaşa'da, kent dokusunun bir parçası olarak 30 – 35 bin civarında turunç ağacı var. 21 binini son 5 yılda diktik. Ama bu yıl turunç meyvesi sokaklarda görünür olmaya, dikkat çekmeye başladı” diye konuştu.

Muratpaşa'ya turunç fidanı dikimine tam da bugün Antalya Kadın Girişim Kooperatifi'nin yaptığı işi hayal ederek başladıklarını belirten Başkan Uysal, “Hayalimiz buydu. Siz bunu üretime dönüştürdünüz. Muhteşem bir şey” dedi. Bu yıldan itibaren Muratpaşa'da her turunç ağacının meyvelerinin yarısının kooperatif için toplanacağını belirten Başkan Uysal, “Onlar da bunu ürüne dönüştürecek. Komşularımız, ‘20 çeşit ürün mü olur' demesin. Kolonyası, reçeli, sirkesi, ekşisi, lokumu hepsi var” diye konuştu.