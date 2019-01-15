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Muratpaşa'nın sporcu ev hanımlarından çocuklara atkı ve bere

Muratpaşa Belediyesi’nin Soğuksu Mahallesi’nde bulunan Yaşlı Evi üyelerini ardından Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda pilates, yoğa ve su cimnastiği yapan 60 kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı evlerde kalan çocuklar için onları soğuk kış günlerinde koruyacak atkı, bere, yelek örmeye başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi üyelerini ardından Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda pilates, yoğa ve su cimnastiği yapan 60 kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı evlerde kalan çocuklar için onları soğuk kış günlerinde koruyacak atkı, bere, yelek örmeye başladı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Soğuksu Mahallesi'nde bulunan Yaşlı Evi'nde örgü kursuna katılan kadınların Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için başladıkları çalışmanın heyecanı şimdi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda spor yapan kadınları da sardı. Devlet koruması altındaki kimsesiz çocuklar için patik, atkı, bere ve yelek ören Yaşlı Evi üyelerine Yüzme Havuzu'nda pilates, yoğa ve su cimnastiği yapan 60 kadın daha katıldı. Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda sabah sporunda bir araya gelen kadınlar, spor çantalarının yanına artık örgü çantalarını alıyor. Sporun ardından kadınlar şişlere sarılıp rengarenk yün ipliklerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı evlerde kalan çocuklar için örgü örüyor.

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