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Muratpaşa'nın sultanları ikinci yarıya başlıyor

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1.

Ligi'nde ikinci yarıya Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi maçıyla başlıyor. Karşılaşma, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda 24 Aralık Cumartesi saat 16.00'da başlayacak.


Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk yarıyı 24 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa'nın Sultanları, ikinci yarının ilk mücadelesi için cumartesi sahaya çıkıyor. Ligin ikinci yarısının ilk hafta mücadelesinde Muratpaşa, ilk yarıda maç esnasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hükmen mağlup olduğu Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Kanal V'den canlı yayınlanacak.

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