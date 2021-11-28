Muratpaşa'nın Sultanları, Sakarya'yı mağlup etti

Ligi 8'inci hafta maçında, deplasmanda karşılaştığı Generali Sigorta Sakarya'yı, 3-2 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 8'inci hafta açılış maçında, Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Generali Sigorta Sakarya'yla karşılaştı. Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk seti Muratpaşa'nın Sultanları, 25-22 kazandı. Maçın ikinci seti, ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. 14-25 biten setin ardından Muratpaşa, üçüncü seti 25-19 alarak durumu setlerde 2-1'e getirdi. Sakarya temsilcisi, dördüncü seti 20-25 kazanarak maça tutundu. Muratpaşa, son seti 15-10 kazanarak 3-2'lik sonuçla maçtan galip ayrıldı.

Muratpaşa, bu maçın ardından 7 galibiyetle ligde puanını 18'e yükseltti. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa'nın Sultanları, ligin 9'uncu haftasında şampiyonluğun iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.