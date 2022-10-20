Muratpaşa'nın Sultanları, sezonunun ilk maçına çıkıyor

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında deplasmanda Balıkesir temsilcisi Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşılaşacak.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yeni bir mücadeleye hazırlanan Muratpaşa Belediyespor sezonunun ilk maçında Balıkesir deplasmanında olacak. Muratpaşa'nın Sultanları, cumartesi saat 14.00'te Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi'yle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Balıkesir Havran Kocaseyit Spor Salonu'nda oynanacak.

Balıkesir'e hareket öncesi açıklamalarda bulunan başantrenör Ali Kamberoğlu, bütün takımlara yeni sezonunun hayırlı olmasını diledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdikleri belirten Kamberoğlu, 11-13 Ekim tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 3. Rasih Mardin Çelebi Voleybol Turnuvası'nda takımdaki eksiklikleri görme şansına sahip olduklarını söyledi. Sezonun ilk maçı öncesi bu eksiklikleri gidermek için çalıştıklarını belirten Kamberoğlu, “Ligin ilk maçına çıkacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir galibiyeti Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza armağan etmek istiyoruz” dedi.