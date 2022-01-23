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Muratpaşa'nın sultanları, yenilmezlik serisini sürdürüyor

Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.

Ligi'nin 14'üncü hafta maçında, Sivrihisar Belediyesi'ni 3-0'la geçerek kendi evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü.


Muratpaşa'nın Sultanları, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 14'üncü hafta maçında Sivrihisar Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal tribünden izledi. Muratpaşa, karşılaşmada ilk seti 25-13 kazanırken, ikinci set büyük çekişmeye sahne oldu. Uzatmaya giden seti Muratpaşa'nın Sultanları 31-29 aldı. Üçüncü seti 25-16 kazanan Muratpaşa, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Kendi evinde yenilmezlik serisini sürdüren takımı, Başkan Uysal ve kulüp yönetimi sahada kutladı. Muratpaşa'nın Sultanları, ligde gelecek hafta deplasmanda Mihalıççık'la karşı karşıya gelecek.

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