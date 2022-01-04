Muratpaşa'nın Sultanlarına 2 yeni transfer

Ligi'nde ilk yarıyı lider tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Gizem Çerağ Düzeltir ve Aybüke Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi hedefiyle, Ligi'nden mücadelesine başlayan Muratpaşa'nın Sultanları, devre arasında yaptığı 2 transferle kadrosunu güçlendirdi. Muratpaşa Belediyespor, libero mevkiinde oynayan 26 yaşındaki Gizem Çerağ Düzeltir ve 22 yaşındaki orta oyun kurucu Aybüke Yazıcı'yla sözleşme imzaladı.

Muratpaşa'nın yeni transferi Düzeltir, Samsun Anakent, Rota Koleji, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi ve son olarak Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Mert Grup Sigorta forması giydi. Aybüke Yazıcı ise İba Kimya TED Ankara Kolejliler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi formalarıyla mücadele etti. Diğer yandan Muratpaşa Belediyespor'un 25 yaşındaki liberosu Merve İzbilir de Mert Grup Sigorta'ya transfer oldu.