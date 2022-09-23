Muratpaşa'nın sultanlarına sağlık sponsoru

Ligi'nde mücadele eden ve 9 yeni transferle yepyeni bir takım kuran Antalya Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Medical Park Antalya Hastanesi ile sponsorluk anlaması imzaladı.

Antalya Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Medical Park Antalya Hastanesi ile sponsorluk anlamasına imza attı. İmza törenine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Medical Park Hastaneler Grubu Antalya Koordinatör Genel Müdürü Sebahattin Tanas, Hastane Genel Müdürü Meltem Demir, Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz, sporcular ile çok sayıda davetli katıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Medical Park Hastanesi, Muratpaşa Belediyespor Kulübü'ne sağlık sponsoru oluyor. Türkiye'mizde sporun maraton koşması lazım. Amatör sporlar ve kadın sporları çok değerlidir. Kitle ruh sağlığı açısından sosyal yaşamın suçtan arınması açısından, dünyadaki barışçı rekabetin ülkemizin gereken saygın yerini alabilmesi açısından çok değerlidir. Hastanemize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz haftada aynı grubumuz ile çevreci komşu kartımız çerçevesinde bir dayanışma sözleşmesi imzaladık. O da dünyamızda ve Türkiye'mizde özgün bir çalışma şeklidir. Hem fert hem yurt ekonomisinin bir parçası haline getiriyoruz. Dünyada da ilgi çekti” diye konuştu.

Meltem Demir: “Sağlıklı olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi spor yapmak”

Medicalpark Antalya Hastanesi Genel Müdürü Meltem Demir de, “Sağlıklı olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi spor yapmaktır. Ben de aynı zamanda hem tenis oynuyorum, hem de maraton koşuyorum. Dolayısı ile sporun içerisindeyim. Eminin güzel bir sözleşme olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz ise, “Bu güzel işbirliği için hastanemize çok teşekkür ederiz. Bizim için anlamlı bir imza töreni oldu. Sporcularımızın sağlığını emanet ettik. Kendilerinden desteklerini bekliyoruz” cümlelerine yer verdi.