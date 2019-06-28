Muratpaşa'nın süper çocukları yüzde 10'luk dilime girdi

Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahallelerinde bulunan destek eğitim kurslarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına giren 77 öğrencinin 6'sı, Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi gibi Antalya'nın en yüksek puanla öğrenci alan okullarının da sıralandığı yüzde 10'luk dilime girme başarısı gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için kreşlerden başlayan ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarına uzanan eğitim çalışmaları içinde ilk ve ortaokul öğrencilere yönelik ücretsiz hizmet veren destek eğitim kursları, bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. Kısa adı TEOG olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi döneminde yüzde 100'lük bir başarıya sahip kurslar, geçen yıl ilk kez uygulanan LGS sınavında yüzde 91 oranında başarıya ulaştı. Muratpaşa'yla LGS'ye hazırlanan 127 öğrencinin 116'sı tercih ettiği liseye yerleşti. Robotik ve kodlama eğitimi gibi farklı programlarla öğrencileri sınavdan daha çok geleceğe hazırlayan kurslar, Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri Mahallelerinde yer alıyor.

Bu yıl Antalya'nın farklı okullarında eğitim hayatlarını sürdüren 77 öğrenci Muratpaşa kurslarıyla LGS'ye hazırlandı. Açıklanan sınav sonuçlarına göre 77 öğrenciden 6'sı aralarında Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya Anadolu Lisesi gibi Antalya'nın en yüksek puanla öğrenci alan okullarının da sıralandığı yüzde 10'luk dilime girme başarısı gösterdi. 19 öğrenci ise, Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Fettah Tamince Meslek Teknik Anadolu Lisesi gibi okulların öğrenci aldığı yüzde 11 - 20 yüzdelik dilime girdi.