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Muratpaşa'nın tablet kampanyası devam ediyor

Muratpaşa Belediyesi’nin uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için başlattığı İmece Tablet Kampanyası’na destekler devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin uzaktan eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için başlattığı İmece Tablet Kampanyası'na destekler devam ediyor.


Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim ve öğretimin yılsonuna kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıklamasıyla bir kat daha önem kazanan Muratpaşa Belediyesi'nin İmece Tablet Kampanyası'na destekler artarak devam ediyor. Türkiye'nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com ve Turunç Masa üzerinden devam eden projeye Antalya'nın sivil toplum kuruluşları da destek verirken son olarak Özel Antalya Akant Okulları öğretmenleri de kampanyaya katıldı.


Genel Koordinatör Hıfzı Yetgin ve okul müdürleri, Başkan Uysal'ı ziyaret ederek hem desteklerini dile getirdi ve bu anlamlı girişim için kutladı. Başkan Uysal, öğretmenlere gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür ederken Muratpaşa Belediyesi'nin pandemi sürecinde hayatının her anında olduklarını söyledi. Türkiye, salgının yayılım hızını düşürmede en etkili silah olan maskeye ulaşımda sıkıntılar yaşarken Muratpaşa'da her evi kapı kapı dolaşıp ilçe sakinlerine maske ulaştırdıklarını, başta hastaneler olmak üzere salgınla en ön safta mücadele edenlere siperlikli maske imal ederek ulaştırdıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Tüm çocukların uzaktan eğitim yöntemiyle eğitimlerine devam edebilecek gerekli donanıma maalesef sahip değil. Bu eksikliği gidermek amacıyla başlattığımız kampanyaya sadece Muratpaşa değil Antalya sahip çıktı. Bu dayanışmacı anlayış, bu tutum Muratpaşa'mızın yapısıyla da çok uyumlu. Bunun artarak devamını diliyorum”

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