Muratpaşa'nın tüm plajları Mavi Bayrak aldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada bulunan 5 plajının da Mavi Bayrak almaya hak kazandığını söyledi. Başkan Uysal, Mavi Bayraklı plajlara bu yıl bin 800 metrekare ahşap platformun bulunduğu Konserve Koyu'nun eklendiğini belirtti.

Muratpaşa Belediyesi, birinci derece doğal SİT alanı olan falezlerin denizle buluştuğu noktada bulunan falez plajlarının tamamında Mavi Bayrak dalgalanacak. Belediyenin falez kıyı bandında 5 plajının bulunduğunu belirten Başkan Uysal, 2016 yılında açılan İnciraltı Falez Plajı'nı Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı falez plajlarının takip ettiğini söyledi. Bu plajların 2017'de Mavi Bayrak almaya hak kazandığını belirten Başkan Uysal, 2018'de Erenkuş Plajı'yla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin Mavi Bayraklı plaj sayısını 4'e yükselttiklerini kaydetti.

Bu yıl için Mavi Bayraklı 4 plaj ve Konserve Koyu Falez Plajı için Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak programına başvuru yaptıklarını belirten Başkan Uysal, “Uluslararası Mavi Bayrak jürisinin yaptığı açıklama uyarınca belediyemizin 5 plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı” dedi.

Sahillerin halkın kullanımında kalması noktasında Muratpaşa'da önemli bir kamu hassasiyetini ortaya koyduklarına dikkat çeken Uysal, bunu gerçekleştirirken kamu kurumu ve kuruluşları için örnek bir işletme anlayışını da hayata geçirdiklerini belirtti. Bu anlayış ve uygulamanın uluslararası bir standart olan Mavi Bayrak'la ödüllendirilmesinin de ayrıca dikkat çekilmesi gereken bir nokta olduğunu belirten Uysal, “Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plajların kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliği garanti edilmesidir. Muratpaşa Belediyesi, falez plajlarında bir kamu kurumu olarak tüm bunları sağlıyor” diye konuştu.