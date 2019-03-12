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Muratpaşa'ya antika ve ikinci el pazarı kuruluyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye antika ve ikinci el pazarının kurulması için çalışmalara başladı.

Antika ve ikinci el pazarı, Kızıltoprak Mahallesi'nde her pazar kurulacak.


Başkan Uysal'ın yeni dönem projelerinden biri olan, evlerde ve işyerlerinde kullanılmayan tüm atıl ürünlerle birlikte antikaların da satışa sunulacağı, antika ve ikinci el pazarının kurulması için çalışmalara başlandı. Antika ve ikinci el pazarı her pazar günü Kızıltoprak Mahallesi‘nde bulunan kapalı pazar yerinde kurulacak. Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, pazarda bulunmak isteyenlere ilişkin gerekli başvuru evraklarını ilan edip dosya toplamaya başladı. Başvuruların 15 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar Zabıta Müdürlüğü Pazar Servisine yapılabileceği bildirildi.


Belediye Başkanı Uysal, antika ve ikinci el pazarının Türkiye'de son dönemde hızla yaygınlaştığını belirterek Muratpaşa'da açılacak pazarının yediden yetmişe antika tutkunlarının, ikinci el meraklılarının, nostalji sevenlerin ortak duraklarından biri olacağını söyledi. Örnekleri Berlin, Lizbon ve Amsterdam gibi Avrupa kentlerinde bulunan antika ve ikinci pazarının turistlerin de büyük bir merakla gezdiği yerler olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, şöyle konuştu:


“Turistler, kent sakinleri gibi pazar yerinde alışveriş yapmayı, tezgahların arasında eşyalar aramayı farklı bir deneyim olarak görüyor. Muratpaşa'da kuracağımız antika ve ikinci el pazarının gerekli noktalarda tanıtımını yaparak turistlerin Antalya'da görülecek yerler listesine girmesini sağlayacağız.”

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