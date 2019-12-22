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Muratpa?a'ya yeni y?l ?ar??s?

Muratpa?a Belediye Ba?kan? ?mit Uysal, Adalya Vakf? Yeni Y?l ?ar??s? a??l???nda ?Muratpa?a’m?z T?rkiye’nin ?Ben mutluyum’ diyen insan oran?n en y?ksek oldu?u birka? il?elerinden biri.

Muratpa?a Belediye Ba?kan? ?mit Uysal, Adalya Vakf? Yeni Y?l ?ar??s? a??l???nda ?Muratpa?a'm?z T?rkiye'nin ?Ben mutluyum' diyen insan oran?n en y?ksek oldu?u birka? il?elerinden biri. B?yle bir kent k?lt?r?n?n par?as? oldu?unuz, katk?da bulundu?unuz i?in te?ekk?r ediyor, herkese mutlu y?llar diliyorum? diye konu?tu.



Muratpa?a Belediyesi Adalya Vakf?'n?n stant kira gelirini ??renci burslar?nda ve engelli bireyler ve ailelerine y?nelik projelerde kullanaca?? yeni y?l ?ar??s?, Atat?rk Kent Meydan?'nda a??ld?. A??l??ta Ba?kan Uysal, Adalya Vakf? Y?netim Kurulu ve belediye meclis ?yeleri de yer ald?.



Adalya Vakf? Engelsiz Kafe'nin ?zel ??rencilerinin yer ald??? dans grubu ve Noel Baba ?apkalar?yla ritim grubunun sahne ald??? a??l??ta konu?an Uysal, Atat?rk Kent Meydan?'n?n dolduran Antalyal?lara ?Gelecek y?l?n iyi bir y?l olmas? i?in kenetlenelim, sevgimizi, sayg?m?z?, enerjimizi payla?al?m? diye seslendi.



Muratpa?a'n?n ?ans oyunlar?nda T?rkiye'nin en ?ansl? il?esi oldu?unun s?ylendi?ini, b?t?n b?y?k ikramiyelerin Muratpa?a'ya ??kt???n?n ifade edildi?i hat?rlatan Ba?kan Uysal, ?unlar? s?yledi:


?'Neden acaba?' dediler. Bunun nedeni olur mu? Ama dedim ki, yap?lan kamuoyu ara?t?rmalar?nda T?rkiye'nin ?Ben mutluyum' diyen insan oran?n en y?ksek oldu?u birka? il?esinden biriyiz. Bu etkili olmu? olabilir. Mutlu, kenetlenmi?, herkesin herkesi oldu?u gibi kabul etti?i, seviyi, bar???, olanaklar? ve olanaks?zl?klar? payla?an bir il?eyiz. B?yle bir kent k?lt?r?n?n par?as? oldu?unuz, katk?da bulundu?unuz i?in te?ekk?r ediyor, herkese mutlu y?llar diliyorum. Nice y?llara.?



Uysal, konu?mas?n?n ard?ndan Atat?rk Kent Meydan?'nda yer alan stantlar? gezdi, vatanda?larla sohbet edip bol bol hat?ra foto?raf? ?ektirdi.

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