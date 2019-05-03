MURGEM, 675 öğrenciyi sınavlara hazırlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 yılda bin 860 genci üniversite hayaliyle buluşturan Muratpaşa Gençlik Merkezi, (MURGEM) bu yıl 264'ü mezun olmak üzere 675 öğrenciyi sınavlara hazırlıyor.

MURGEM, kapılarını 2015-2016 eğitim yılında açtı. İlk yılında 553 öğrencisinin üniversiteyi kazandığı MURGEM, 2'nci yılında 1071 öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirdi. 2017 - 2018 eğitim yılında değişen üniversite sınav sitemine uyum sağlayan MURGEM, sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde yüzde 98.97'lik başarı oranına ulaştı. Geçen yıl 236 öğrenci MURGEM'le üniversiteyi kazanırken, 3 yıl içinde 1860 gencin hayatı MURGEM'le değişti.

MURGEM, bu eğitim döneminde ise 264'ü mezun olmak üzere 675 öğrenciyi 15 Haziran'da maratonun başlayacağı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlıyor. Öğrenciler ilk olarak 15 Haziran'da yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne girecek ardından 16 Haziran'da Alan Yeterlilik Sınavı ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sınavlara artık sayılı günler kaldığına dikkat çekerken eğitiminin sadece iyi bir meslek sahibi olmak, iyi bir üniversiteyi kazanmaktan ibaret olmadığını söyledi. Başkan Uysal, MURGEM'in gençleri en iyi şekilde sınavlara hazırlarken gençleri insanlığa kucağını açmış, faydalı olmak isteyen ve insanları ön yargısız seven bireyler olmalarının da tohumlarını attığını kaydetti.