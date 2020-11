MURGEM'de pandemi önlemli eğitim

Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversiteye hazırlayan Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM) eğitim yeni normallere ve pandemi önlemlerine uygun olarak veriliyor.

Açıldığı 2015 yılından bu yana gençlerin üniversite hayallerini gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) pandemi nedeniyle yeni normallere göre eğitim veriyor. Öğrenciler; kapıda, HES kodları sorgulanıp, ateşleri ölçülerek MURGEM'e adım atıyor. Öğrenciler daha sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yeni normallere uygun olarak kapasiteleri düşürülen sınıflara alınıyor. Pandemi nedeniyle bu yıl toplam 304 öğrenciyi, üniversiteye hazırlayan MURGEM'in her katında dezenfektan bulunuyor. Öğrenci ve öğretmenlerin maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Tüm önlemler titizlikle uygulanıyor

MURGEM Sorumlu Müdürü İsmail Ünal; uygulamalarda ve gençlere eğitim verilmesi konusunda Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın öncü olup kendilerine destek verdiğini söyledi. Ünal; “Önlem olarak, HES kodlarını sorguluyor, ateş ölçümü yapıyoruz. Her katta, her koridorda, her lavabo girişinde, her sınıfın girişinde dezenfektanlar yerleştirdik. Sınıf mevcutlarını yarıya düşürdük. Sosyal mesafeye dikkat etmeye çağıran uyarılar yapıştırdık. Öğrenciler bu konuda bilinçlendirildi. Maske üzerine siperlik takılması mecbur hale getirildi. Gençlerin, pandemi döneminde eğitimlerini aksatmadan devam ederek, mağdur olamamaları veya mağduriyetlerinin bir kısmının giderilmesini amaçladık” dedi.

Öğrenciler memnun

MURGEM'e devam eden öğrencilerden Ali Eren (18) ise Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a kendileri için MURGEM'i açmış olması nedeniyle teşekkür ederken, şunları söyledi; “Öncelikle derslerde maske ve siperlik takılması zorunlu. Herkes yanında dezenfektan taşımak zorunda. Aynı şekilde kurs içerisinde de her yerde dezenfektanlar mevcut. Her yerde hijyenimizi sağlayabiliyoruz. Sınıfın fiziki koşulları özellikle şu dönemde alınabilecek en iyi koşullar alınabilmekte. Korona virüsten en uzak şekil de derslerimizi işlemeye gayret ediyoruz.”