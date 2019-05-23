MURGEM'den kabul sınavı

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sınava 540 öğrencinin gireceğini belirterek, tüm gençlere başarı dileklerini iletti.

Muratpaşa Belediyesi'nin 3 yılda bin 860 gencin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren MURGEM'de yeni dönemin hazırlıkları başladı. Bu tarafta bu yıl 264'ü mezun olmak üzere 675 öğrenciyi sınavlara 15 Haziran'da maratonun başlayacağı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na hazırlayan MURGEM, 26 Mayıs pazar günü, yeni dönemin öğrencilerini belirlemek için kabul sınavı yapacak. MURGEM'in Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan binasında gerçekleştirilecek sınava bu yıl 540 öğrenci katılacak. Gelecek yıl lise son sınıf olacak öğrencilerin ter dökeceği sınav 26 Mayıs Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilecek. İlk sınav 09.00 - 12.00 arasında sayısal, ikinci sınav ise 12.00 - 15.00 saatleri arasında eşit ağırlık ve sözel bölüm öğrencileri için gerçekleştirilecek.

Başkan Uysal, MURGEM'in eğitimde fırsat eşitliğinin sağlamanın yanı sıra gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla kurduklarına dikkat çekti. Kapılarını 2015-2016 eğitim yılında açan merkezin ilk yılında 553, 2'nci yılında ise 1071 öğrencisinin üniversite hayalini gerçekleştirdiğini belirten Uysal, "MURGEM, değişen üniversite sınav sitemine de kısa sürede uyum sağladı ve geçen yıl Temel Yeterlilik Testi'nde yüzde 98.97'lik başarı oranına ulaştı” diye konuştu. MURGEM'le geçen yıl 236 öğrencinin üniversiteli olduğunu belirten Başkan Uysal, “Gelecek eğitim yılında MURGEM öğrencisi olmak için sınavda ter dökecek tüm gençlere, öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.