MURGEM'den yüzde 87.5'lik başarı

Muratpaşa Belediyesi'nin korona virüs salgını dolayasıyla yaklaşık 3 ay online eğitim modeline geçen Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM), YKS'de yüzde 87.5'lik başarı oranı yakaladı. 703 öğrencisi sınava giren merkezin en başarılı ilk 10 bin içinde 5 öğrencisi bulunuyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken onların sosyo-kültürel gelişimini de desteklemek için ücretsiz eğitim çalışmaları yürüten gençlik eğitim merkezi MURGEM, bu yıl yapılan YKS'de yüzde 87.5'lik başarı oranına ulaştı.

Korona virüs salgını dolayısıyla 16 Mart'ta okulların kapanmasıyla birlikte online eğitime geçen merkezin bu yıl 703 öğrencisi YKS'ye girdi. Yaklaşık 3 ay eğitimleri online platformlarda sürdüren MURGEM öğrencileri, 87.5'lik başarı oranı yakalayarak herhangi bir üniversite programını tercih edebilecek puan alma başarısı gösterdi.

Açıklanan sonuçlara göre MURGEM'in 5 öğrencisi Türkiye'nin en başarılı ilk 10 bin öğrencisi içinde yer aldı. MURGEM'de, ilk belirlemelere göre, en iyi derece eşit ağırlıkta Doğukan Korkmaz'dan geldi. Doğukan, Türkiye 1677'ncisi oldu. Bununla birlikte MURGEM'in 19 öğrencisi, ilk 10 bin - 30 bin içinde yer alırken 30 öğrenci de en başarılı 30 bin - 50 bin arasına girdi.

Başkan Uysal'dan kutlama

Belediye Başkanı Ümit Uysal, değişen sınav tarihleriyle son yılların stresli sınavının bu yıl gerçekleştiğini söyledi. Yüz yüze eğitimlere ara verilmesiyle öğrenci ve öğretmenlerin yeni bir eğitim modeline hemen uyum sağlamak durumunda kaldığının altını çizen Başkan Uysal, “Gerek MURGEM öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için ellerinden gelenini en iyisini ortaya koydu. Tüm olumsuzluklara rağmen bize yaşattıkları bu gurur için başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ve tabi ki velililerimize teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum” diye konuştu. Uysal, MURGEM'in rehber öğretmenlerle tercih döneminde de gençlerini yanında olacağını da sözlerine ekledi.

Önbaşvuru devam ediyor

Diğer yandan MURGEM'de, yeni eğitim yılı için 12 sınıflar için önbaşvurular da devam ediyor. Başvurular, 7 Ağustos'a kadar Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan merkez binasına yapılabilecek. Başvuru sırasında 3 vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ve Muratpaşa'da oturduğuna dair ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor.