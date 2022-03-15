MURGEM'e başvurular başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin, gençlerin üniversite hayalini gerçeğe dönüştüren Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi'nde (MURGEM), 12'nci sınıflar için ön kayıt süreci başladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversite sınavına hazırlarken sosyo-kültürel gelişimlerini de desteklemek için çalışmalarını yürüten MURGEM, yeni dönem hazırlıklarına başladı. Merkez, 12'nci sınıflar için ön başvuru dönemini açtı.

1 Nisan'a kadar devam edecek başvurular Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan merkez binasına yapılacak. Başvuru sırasında 3 vesikalık fotoğraf, öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi, anne ve babanın gelir belgesi, çalışmıyorlarsa bunu gösterir belge ve Muratpaşa'da oturduğuna dair ikametgah belgesinin teslim edilmesi gerekiyor.