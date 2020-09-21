Murtuna Gazi İlk Okulu Antalya'da kalite etiketine layık görülen tek okul

Aksu'nun Murtuna Mahallesi'nde bulunan Murtuna Gazi İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde Erasmus'a bağlı e-Twinning adresine gönderdikleri ‘Benim Yaz Albümüm' adlı proje ‘Ulusal Kalite Etiketi' ile ödüllendirildi.

Murtuna Gazi İlkokulu, Ulusal Destek Servisi tarafından “Ulusal Kalite Etiketi” ile ödüllendirildi. Pandemi dolayısıyla okula gidemeyen çocuklar, yazın yaptıkları aktiviteleri bu projede paylaşarak projenin kalite etiketini, okullarına kazandırma başarısını gösterdi. Bu ödülle Murtuna Gazi İlkokulu, Antalya'da projenin kalite ödülünü alan tek okul olma unvanını eline geçirmiş oldu.

Ayrıca bu proje kapsamında e-twinning portalında yeni arkadaşlıklar kuran minik öğrenciler, farklı kültür ve coğrafi yerler keşfederek, sosyal beceriler edindiği ifade edildi. Bunun yanı sıra web2 araçlarını da aktif bir şekilde kullanan öğrenciler yeni bilgiler uygulanmasıyla tecrübeler edinerek, verimli ve keyifli bir tatil geçirdiler.