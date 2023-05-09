MÜSİAD Antalya, Sırbistan'da

MÜSİAD Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay ile birlikte çeşitli sektörlerden 14 iş adamı Sırbistan'a giderek pazar araştırması yaptı. Yurt dışı pazarında da gücü bilinen MÜSİAD Antalya, yurt dışı pazar araştırmalarına bu sefer Sırbistan'ı da eklerken, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay izlenimlerini anlattı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay önderliğinde, çeşitli sektörlerden 14 iş adamı birlikte Sırbistan'a giderek pazar araştırması yaptı. Yurt dışı pazarında da güçlü bir konuma sahip olan MÜSİAD Antalya, bu seferki pazar araştırmasına Sırbistan'ı da ekledi. Ocak ayında yeni yönetimi belirlenen MÜSİAD Antalya ise bir taraftan faaliyetlerine sürdürürken diğer taraftan yurt dışı pazar araştırmalarına da devam ediyor. Türkiye'nin büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan MÜSİAD, ülke ekonomisine katkı sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor.

MÜSİAD Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay ve beraberindeki 14 iş adamı bu sefer Sırbistan'a çıkartma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akçay, Sırbistan'da büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. Akçay, "Sırbistan, Türk iş adamları için oldukça cazip bir pazar. Ülkenin konumu, doğal kaynakları ve genç nüfusu, Türk iş adamlarının ilgisini çekiyor. Yatırım yapmak isteyen işadamlarına burayı kesinlikle öneriyorum" şeklinde konuştu.

MÜSİAD Antalya'nın yurt dışı pazar araştırmalarına devam edeceği ve farklı ülkelerde de iş birlikleri yapmayı planladığı belirtildi. Sırbistan'a unutulmaz bir pazar araştırma gezisi yaptıklarını da ekleyen Yönetim Kurulu Başkanı Akçay, Gezi boyunca, Belgrad Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Sırbistan MÜSİAD Temsilciliği, Banking Academy Finans Merkezi gibi önemli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdikleri B2B görüşmelerle Sırbistan'ın ekonomik potansiyelini yakından incelediklerini, aynı zamanda Sırbistan'ın tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için de zaman ayırdıklarını ifade etti. Akçay konuşmasını, "Belgrad Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü, Banking Academy Finans Merkezi ve MÜSİAD Sırbistan Temsilciliğine ev sahiplikleri için teşekkür ederiz" diyerek bitirdi.