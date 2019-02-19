MÜSİAD Antalya Şubesi, basınla buluştu

MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanlığına seçilen Boğaçhan Göksu ve yönetim kurulu üyeleri basınla bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Boğaçhan Göksu, yerel medyaya ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdi.

İhracatın çok önemli olduğunu belirten Göksu, "İlk olarak Türkiye ve Antalya'nın dünyaya neler katabildiklerini konuşmaya karar verdik. Bunun sonucunda ülkemize döviz sokmamız gerektiğini belirledik. Ülkesine döviz sokan işadamı, en iyi yatırımı yapan işadamıdır. Önceliğimiz ihracat ve markalaşma olacak. İhracatta vazgeçilen değil, vazgeçilmez olmaya çalışacağız. MÜSİAD bir çok projeleri var. Kadınlara ve gençlere büyük önem veriyoruz. Yönetimde 3 kadın üyemiz var. Üniversiteli 50 öğrencimize tarım akademisi yapıyoruz. Ayrıca üyelerimize yönelik İngilizce kursu düzenliyoruz” diye konuştu.

MÜSİAD üyelerinin yerli ve milli alanında üretimler yaptığını dile getiren Göksu, bu anlamda ihracat ve markalaşmanın önemli olduğuna değindi. Göksu, tanzim satışların ise çiftçi, komisyoncu ve tüketiciler için hayırlı olmasını diledi.

Yeni: "Yerel medyaya destek istedi"

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise, medyayı iş sektörünün desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, yerel sorunların çözümünde medyanın önemli bir etken olduğunu söyledi. Bütçenin bir kenarından yerel medyaya destek verilmesini tavsiye eden Yeni, “Bu bir sosyal sorumluluktur medyanın yaşaması. Güçlü bir Antalya medyası oluşturma adına sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizimde sizleri desteklemek motive etmek görevimizdir. Bundan sonraki yapacağınız çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Seçim dönemlerinde ortaya çıkan yayınlar noktasında işadamlarını uyaran Yeni, “ Bu korsan yapılara itibar vermeyelim. Böyle bir konu olduğu zaman AGC'ye başvurabilirsiniz."ifadelerine yer verdi.