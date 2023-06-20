MÜSİAD Antalya yönetiminden yeni proje sinyali

Antalya'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri, yapılan istişarelerde iş dünyasının geldiği nokta ve taleplerde masaya yatırıldı.

MÜSİAD Antalya Başkanı Ali Akçay ve yönetimi Ocak ayında yapılan genel kurulda görevi devralmıştı. MÜSİAD yönetimi deprem felaketi nedeniyle yarım kalan ziyaretlere kaldığı yerden başladı.

İlk olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden MÜSİAD Antalya'nın gündeminde iş dünyası ve eğitim vardı. Daha önce Antalya Valiliği ile önemli projelere imza atarak ses getiren MÜSİAD Antalya yeni projelerinde sinyalini verdi. Şimdiye kadar kamu ve özel sektörlerle entegre şekilde hareket ettiklerini söyleyen Başkan Ali Akçay, okullarda öğrencilere yönelik geleceğe hazırlık için destek olma konusunda görüşlerini iletti. Yapılan görüşme sonucunda bazı projelerde de Antalya Valiliği ile birlikte ortak adım atma konularında fikir ve görüş birliğine varıldı.

Şehirdeki istihdam teşvikleri konularında görüşme gerçekleştirildi

MÜSİAD Antalya Şubesi, SGK Antalya İl Müdürü Beyazıt Ablay'ı ziyaret ederek EYT, kamuya olan borçların yapılandırılması ve şehirdeki istihdam teşvikleri konularında görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Karahan ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu “Bir kurumun işleyişinin temel prensibi halka ulaşmaktır. Bunun temel yollarından biri, iş istihdamının sağlanabilmesi için iş protokollerinin oluşturulmasıdır. Yan faaliyetlerin geliştirilmesiyle ilgili hem iş adamlarımızın hem sağlık çalışanlarımızın işbirliği protokolleri nasıl olur birlikte hareketimizde ne planlamalar yaparız ve Antalya'nın dinamiklerini hangi alanda daha geliştirebiliriz bu konuda istişare etmek faydalı oldu. Bu istişare bünyesinde de gelecek projelerin hazırlanması açısından da tanışma toplantımız verimli geçti” dedi.