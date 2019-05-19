MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özeken'den çağrı: "Gelin ülkemizin potansiyeline ve kendi gücünüze güvenin"

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Özeken, programda iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Gelin ülkemizin potansiyeline ve kendi gücünüze güvenin. Yatırımlarımızı vakit kaybettirmeden devam ettirin" dedi.

MÜSİAD tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. Programa MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Özeken, MÜSİAD Karz-ı Hasen Yönetim Kurulu Üyesi Sertip Akşahin, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçahan Göksu, siyasi partilerin temsilcileri, dernek üyeleri ve iş adamları katıldı. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Göksu, Ramazan ayının sevgi ve rahmet ayı olduğunu vurguladı. Saygı ve hoşgörü çerçevesinde iletişim sağladıklarını ifade eden Göksu, MÜSİAD üyeleriyle buluşmaktan onur duyduğunu kaydetti.

"Karz-ı Hasen, Müslümanların sıkıntıları için kuruldu"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ve MÜSİAD Karz-ı Hasen Başkanı Mahmut Asmalı'nın selamlarını getirdiğini söyleyen MÜSİAD Karz-ı Hasen Yönetim Kurulu Üyesi Sertip Akşahin ise, "MÜSİAD Karz-ı Hasen, Müslümanların sıkıntıları için kurulmuştur. Ramazan ayımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"MÜSİAD 94 ülkede, 224 noktada faaliyetlerini sürdürüyor"

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Özeken, MÜSİAD'ın bu yıl 29'uncu yılını kutladığını belirtti. 29 yıldır erdem ve yüksek ahlak anlayışıyla temsilci olduklarını dile getiren Özeken, "Yalnız ülkemizde değil, dünyanın her bölgesinde bu anlayışı gururla temsil ediyoruz. Dünyanın en etkin ve yaygın iş insanları derneği, güçlü bir sivil toplum platformu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın 94 ülkesinde, 224 noktada MÜSİAD faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan dönüşüme ayak uyduracak çözümler üreterek ülkemizin gelecekte söz sahibi olması için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurumsal yapımızı gözden geçirdik"

2 hafta önce 25'inci genel kurulu gerçekleştirdiklerine değinen Özeken, yeni kadroyla birlikte yenilenme sürecini başlattıklarını belirtti. Özeken, "Tazelenme olarak adlandırdığımız bu yeni dönemde kurumsal yapımızı yeniden gözden geçirdik. Eksikliklerimizi ve gücümüzü tespit ederek yeni yol haritası oluşturduk. MÜSAİD artık kendini sermaye üssü ve veri merkezi olarak tanımlıyor. Üretimi arttırarak ülkemizi kalkındırmak için çalışıyoruz. Her zaman üretimi destekliyoruz. Her fırsatta iş insanımızı yeni fırsatlar için cesaretlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Özeken şöyle devam etti:

"İş dünyasına ve yatırımcılara açık çağrıda bulunuyoruz. Gelin ülkemizin potansiyeline ve kendi gücünüze güvenin. Yatırımlarımızı vakit kaybettirmeden devam ettirin. Bu ülke sizi yanıltmayacaktır. Emeklerimizin karşılığını almak bir yana, ülke ekonomimize yapacağınız katkının mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. Hep birlikte kararlı adımlarla yürüyeceğiz. MÜSAİD olarak 'meselemiz Türkiye' diyoruz."