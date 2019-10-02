MÜSİAD yönetiminden Thomas Cook açıklaması

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Helal Turizm Derneği(İHATO)Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel, Türkiye'nin turizmdeki deneyimi sayesinde Thomas Cook krizinden etkilenmediğini ifade ederek, " Yaşanan kriz birçok işletmeci tarafından üzüntü ve panik ile karşılanmasına karşı turizm dinamikler tek ses oldu. Yaşanan maddi zarara rağmen duygusal davranılmadı turistlerin hiçbir mağduriyet yaşamadan ülkelerine dönmesinin sağlandı" dedi.

“Erken ve sağduyulu organize olduk”

Bu denli maddi zararı büyük bir krizde bu kadar erken ve sağduyulu organize olmanın da Türkiye'ye yakışacağının altını çizen yücel " Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Antalya Valiliği'nden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen açıklamalar böyle bir anda hem işletmecilere hem ülkemiz de konaklayan turistlere moral olmuştur. Ayrıca bu organizasyon neticesinde birçok turistin iflastan bile haberi olmadan ülkelerine mutlu döndüklerini bile söyleyebiliriz" dedi.

Yusuf Yücel, işler iyi giderken yaşanan Thomas Cook iflasının düzelen moralleri bozduğunu, şirketin 178 yıllık geçmişine rağmen iflasını açıklamasının ülkemize ortalama bir kaç yüz milyon paunda mal olduğunu söyledi.

“Kayıp pazar 3-4 yılda toparlanabilir”

Thomas Cook'un iflasıyla birlikte bu kaybın 2020 yılında devam edeceğini ve kayıp pazarın 3-4 yılda ancak toparlanabileceğini kaydeden Yücel, “Yaşanan bu krizin bakanlık düzeyinde sektör temsilcilerinin de görüşü alınarak nasıl aşılacağı tartışılıyor. Umarım ülke turizmi bu kısa sürede bu sorunu aşar. Benim şahsi görüşüm Kültür ve Turizm bakanlığının ve otel işletmecilerinin münferit tanıtıma önem vermeleridir. Bu uzun süreli fakat en sağlıklı yöntemdir. Sektörümüzde yaşanan bu sıkıntılı süreçten kurtulmamız için ülke turizmini destinasyon olarak çeşitlendirmemiz, işletmeciler olarak münferit satışlarımızı ve acenta sayımızı arttırmamız gerekmektedir ancak bu şekilde riskimizi azaltırız. Sektörün iyi olduğu zamanlarda rehavete kapılıp birkaç destinasyona ve birkaç acentanın eline sektörü bırakmayıp ürün çeşitliliğimizi artırmalıyız"

Bakanlığın 2023 hedefleri var

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 turizm hedefleri arasında turist hedefinin 75 milyon, gelir hedefinin ise 65 milyar dolar olduğunu dile getiren Yücel, kişi başı günlük harcamanın ise 86 dolar olarak açıklandığını vurguladı.

Yusuf Yücel, gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve iyi bir tanıtım ve planlama stratejisi ile turizm eğitimi veren okullardan mezun olacak öğrencilerin 3 yabancı dil bilerek mezun olacaklarını, sağlık turizminin belli başlı konuları arasında yer alan Gastronomi ile UNESCO tescili il sayısının 7'ye çıkarılma hedefinin bulunduğunu da aktardı.

“Helal turizm turist açığını kapatabilir”

Turizm çeşitliliği konusunda özellikle helal turizm başlığının büyük önem arz ettiğini de paylaşan Uluslararası Helal Turizm Derneği(İHATO)Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yücel, ülkemizde oluşabilecek turist açığının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde ve tüm sektör paydaşlarının ortak çalışmasıyla oluşturulan Helal Turizm Stratejik planının uygulanması ile kapanabileceğini söyledi.

IHATO'nun bu planın hazırlanmasında önemli bir aktör olduğunu söyleyen Yücel, Helal Turizmin deniz, kum, güneş üçlüsünün yanı sıra kış turizmi, yayla turizmi, termal turizmi, sağlık turizmi gibi birçok faaliyet konusunda da konsept oteller oluşturacağını belirtti.

Yücel sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizde bu konsept otellerin 20 yıllık bir geçmişi ve tecrübesi bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalara göre Ülkemize 2018 yılında Müslüman seyahat pazarından 7 milyon turist geldi ve 9 milyar USD ekonomi oluşturdu. 2019 yılın da ise bu rakamın 9 milyon kişi ile 10,5 milyar USD ulaşacağını bekliyoruz. Türkiye'ye birkaç saat uçuş mesafesinde olan ülkelerden (Sudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Umman) gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyon kişiyle sınırlı kalmıştır. Bu sayıyı 2020 yılın da 2 milyon kişiye çıkartmayı hedefliyoruz. Ülkemize yakın 55 milyon Müslüman nüfusun kişi başı gelir düzeyinin 15.000 USD olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye genelinde Helal Turizm konseptinde hizmet veren tesislerin toplam yatak kapasiteleri 35-40 bin civarındadır. Mevcut tesislerin şu andaki kapasitelerini büyük oranda iç pazardan, kalan kısmını Avrupalı gurbetçilerden dolduruyoruz. Bu durum sektörün hala yurt dışına açılmadığını gösteriyor. İyi bir planlamayla bu hedefleri yakalayıp ülke turizmine yeni bir Pazar kazandırabiliriz"