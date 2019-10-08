MÜSİAD'dan, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Başkanı Boğaçhan Göksu, Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Göksu, “MÜSİAD olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.

"Devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu destekliyoruz"

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyanın toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Göksu, “Bugün, bölgenin dışında yer alan ülkelerin, bölgenin kaderi üzerinde etkili olma hevesleri neticesinde masum insanların zarar gördüğü bir savaş ve kaos ortamına tanıklık ediyoruz. Bölge, barıştan her geçen gün uzaklaştırılmaya yönelik uygulamalara maruz bırakılırken, bölgede sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin, bu duruma kayıtsız kalması düşünülemez. Bölgenin, bir an önce huzur ve güven ortamına kavuşması gerekmektedir. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı Operasyonu ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar, devletimizin gördüğü lüzum üzerine, Fırat'ın doğusuna yönelik olarak devam edecektir” dedi.

MÜSİAD olarak, devletin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediklerinin altını çizerek, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusuna başarılar diledi.