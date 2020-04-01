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MÜSİAD'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiye'" Kampanyasına tam destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSiAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına desteğini açıkladı.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSiAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına desteğini açıkladı.



"Gün veren el olma günü"


“GÜN VEREN EL OLMA”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destek verdiklerini açıklayan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Boğaçhan Göksu, “Zor günlerden geçtiğimizi, birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Gün, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma günüdür. Gün, veren el olma günüdür. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na MÜSİAD üyeleri olarak dar gelirli vatandaşlarımıza destek olacağımızı beyan ediyoruz” dedi.

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