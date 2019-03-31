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Mustafa Aksoy oyunu kullandı

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, " Sandıklar kapandığı ve sayıma başlandığı andan itibaren, milletimizin hür iradesine geçmiş seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız " dediCumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Kamile Aksoy ile birlikte Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi.

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, " Sandıklar kapandığı ve sayıma başlandığı andan itibaren, milletimizin hür iradesine geçmiş seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız " dedi


Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere eşi Kamile Aksoy ile birlikte Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi. 1302 nolu sandıkta eşi ile birlikte oyunu kullanan Aksoy, okul çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Seçimlerin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileye Aksoy " İnşallah bütün seçmenlerimizde vatandaşlık bilinci ve şuuru içerisinde bugün demokrasinin de gereğince sandıklara giderler ve sandıklara sahip çıkarlar. Saat 17.00'da sandıklar kapandığı ve sayıma başlandığı andan itibaren, milletimizin hür iradesine geçmiş seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhur İttifakı kapsamında Antalya'da bütün teşkilat kademeleri birlik beraberlik içerisinde başkan adaylarımız ve belediye meclis üyesi adaylarımızla ciddi bir gayret ve çalışma yürüttüler. Bu sürede seçmene vatandaşımıza kendimizi anlatabildiğimizi ümit ediyorum." dedi.

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