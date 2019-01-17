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Mustafa Denizli: ”İki ayaklı maçların her zaman riski vardır”

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 0-0’lik skorla berabere kalan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, ”Maç yüksek mücadeleye sahne oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 0-0'lik skorla berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, ”Maç yüksek mücadeleye sahne oldu. Onun dışında dışarıda alınan beraberlikler iyi sonuç gözükse de iki ayaklı maçların her zaman riski vardır” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maçta 90 dakika tempolu geçtiğini belirterek, ”90 dakika tempolu geçti. Maç yüksek mücadeleye sahne oldu. Belki her şeyin olduğu bir maçta sadece izleyenler gol göremedi. Onun dışında dışarıda alınan beraberlikler iyi sonuç gözükse de iki ayaklı maçların her zaman riski vardır. Dolaysıyla bütün bunları değerlendirerek rövanşa hazırlanacağız. Maçın içinde bazen istenmeyen hareketlerin olduğunu gördük ve tahriklerin olduğunu gördük. Maçtan sonra bir futbolcumuzun da kırmızı kart gördüğü final oldu. Bütün bunları değerlendirip, önümüzde oynayacağımız lig ve kupa maçlarına yarından itibaren başlayacağız” diye konuştu.

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