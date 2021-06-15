Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda çevre düzenlemesi

Yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları ile parkın içerisinde ağaçlar korundu ve yeşil alan miktarı çoğaltıldı. Kemer Belediyesi tarafından işletilecek olan Deniz Kafe de modern görünümü ile hizmete hazır hale getirildi. Kafenin sahile yakın olmasıyla birlikte, ilçeye tatil için gelen misafirlere ve Kemerli vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amaçlanırken, parkın içerisinde yürüyüş yolları yenilendi. Parkın içerisindeki fotoğraf çekim alanları ise özellikle yabancı misafirlerin gözdesi durumunda.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, parkın yaklaşık iki hafta önce vatandaşların hizmetine açıldığını hatırlattı. Parkın içerisindeki Deniz Kafeyi Kemer Belediyesinin çalıştırdığını belirten Başkan Topaloğlu, “Kafemizde her türlü yiyecek ve içecek mevcut. Aynı şekilde sahilde de hizmet veriyoruz. Şezlonglarımız günlük olarak dezenfekte ediliyor. Kemer halkı artık “Benim de deniz kenarında bir yerim var” diyecek. Bu yer Kemer halkınındır. Buranın daha önceki halini de biliyoruz. Buralarda barlar vardı ve kimseyi geçirmiyorlardı. Buraları kaldırdık ve Kemer halkına güzel bir yer armağan ettik. İnsanlar buradan mutlu ayrılıyor. Kemer halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Bilgiç ise daha önce de Kemer'e geldiğini ifade ederek, Mustafa Ertuğrul Aker Parkını Kemer'de güzel şeylerin başlangıcı olarak nitelendirdi. Parkın içerisinde yapılan her hizmetin kullanışının kolay olduğunu dile getiren Bilgiç, parkın içerisindeki görüntünün akıcı ve çekici olduğunu kaydetti.