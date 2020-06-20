Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde İsmail Topal'a ait 2 katlı evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı.