İhlas Haber Ajansı

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Müstakil evde çıkan yangın spot eşyaları küle çevirdi

Antalya’da müstakil evde çıkan yangında ikinci el eşyalar yandı.

Antalya'da müstakil evde çıkan yangında ikinci el eşyalar yandı.


Yangın, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5936. Sokak'ta bulunan müstakil evin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ve ev sahibi İsmail Duran'a bildirdi. Yangında depodaki ikinci el eşyaların tutuştuğu öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede büyümeden söndürülürken, birçok eşyanın yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemeleri devam ediyor.

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