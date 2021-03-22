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Müstakil evde çıkan yangın ucuz atlatıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonucu evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın sonucu evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Serik ilçesine bağlı Yukarı Kocayatak poyrazlı küme evlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Bayram Civar'a ait müstakil evde çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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