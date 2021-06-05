Müstakil evdeki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'da müstakil evde çıkan yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6030 Sokaktaki bir müstakil evde çıktı. Veysi Ş'nin evinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye müstakil evdeki yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Meraklı kalabalık ise yangını endişeli gözlerle izledi. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. Yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde duruluyor.