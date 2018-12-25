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Müşterilerin kartlarını bileğine taktığı mini ‘encoder' cihazıyla kopyalıyordu

Antalya’da düzenlenen siber operasyonda, encoder (manyetik kart kopyalama) cihazıyla müşterilerin banka ve kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen siber operasyonda, encoder (manyetik kart kopyalama) cihazıyla müşterilerin banka ve kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yapan bir kişi gözaltına alındı.


Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların banka ve kredi kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bir işletmede görevli çalışanın, kol bileğine takılacak vaziyette özel olarak hazırlanmış mini encoder cihazı ile işletmeye gelen müşterilerin hesap ödemek için vermiş oldukları kartlarını kopyaladığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiğini belirledi.


Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi. İkamette yapılan aramada, kol bileğine takılmak üzere özel olarak hazırlanmış, encoder olarak tabir edilen ve banka, kredi kartlarını kopyalamaya yarayan 1 adet mini MSR cihazı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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