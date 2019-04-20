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Müşterinin çantasından cep telefonu çaldılar, kaçamadılar

Antalya’da bir iş yerinden alışveriş yapan müşterinin çantasından cep telefonunu çaldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da bir iş yerinden alışveriş yapan müşterinin çantasından cep telefonunu çaldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 3 gün önce yine aynı şekilde bir başka vatandaşın da telefonunu çaldığı tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı, dün saat 13.00 sıralarında Güllük Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapan D.D, çantasında bulunan cep telefonunun çalındığını fark etti. Olay, polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine iş yerine gelen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinde yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Gürcü uyruklu K.T. ve M.T. olduğunu belirledi. Gün içinde yakalanan şüphelilerin üstünde yapılan aramada cep telefonu ele geçirildi.


Şüphelilerin üzerinden çıkan cep telefonunun, 17 Nisan Çarşamba günü A.V.'den yine aynı şekilde çalındığı tespit edildi.


Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi .

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