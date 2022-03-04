Mutfak mirası ağı Malatya ile büyüyor

1992 yılında İsveç'te temelleri atılan ve Türkiye'den ilk kez Alanya'nın katılımıyla Türkiye'nin de dahil olduğu Culinary Heritage (Mutfak Mirası) iş birliği ağı Malatya'ya uzandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile Malatya'ya giden Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Ulusal Koordinatörleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş; Mutfak Mirası sistemini Malatya'ya taşımak ve şehrin gastronomi donelerini çalışmak için istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantılarda; şehrin gastronomisini ve yerel ürünlerini etkin tanıtmak, özel lezzetleri ile keşfedilmeyi bekleyen Malatya Mutfağı'nı soyut kültürel öğe olarak şehre gelen tüm ziyaretçilerle buluşturmak, Culinary Heritage ağına katılım sürecinde takip edilecek yol haritası gibi şehrin gastronomi açıdan markalaşma sürecine dair birçok konu başlığı hakkında görüşmeler tamamlandı.

“Gerekli desteği vermeye hazırız”

Mutfak Mirası sisteminin Türkiye'deki ilk lisans sahibi olan Alanya Belediyesi adına toplantılara katılan Alanya Koordinatörlerinden Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş yaptığı açıklamada, “Özellikle Avrupa'da yeterince bilinmeyen ve dar bir çerçevede ele alınan Türk Mutfağı ve yöresel ürünlerimiz; belediyelerin desteği ile doğru tanıtılmakta ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ilgi görmektedir. Malatya; mutfak kültürü, tarımsal faaliyetleri ve tarımsal ihracattaki payı ile son derece önemli bir şehir. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin yerel değerlere verdiği önem açısından Alanya Belediyesi ile ortak paydada buluştuğunu görmek ve şehir mutfağının ‘kültürel değer' olarak tanıtılmasında etkin rol oynayacak olmasından dolayı son derece mutluyuz. Malatya'nın üyelik süresini hızla tamamlaması için gerekli tüm desteği vermeye hazırız” dedi.

Görüşmelerde gelinen olumlu sonuç neticesinde; yöre mutfağını ve yöresel ürünlerini katma değer ekleyerek ziyaretçilerine tanıtmak isteyen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin üyelik sürecini başlatmak üzere Culinary Heritage Merkez Ofisi (İsveç) ile görüşmelere başlandı.